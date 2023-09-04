The Guardian: Украина нашла способ заманить россиян в большую ловушку
- 4.09.2023, 22:21
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Инженеры создают уникальные цели на фронте.
Украинские инженеры активно водят за нос российских военных, создавая большое количество ложных целей на передовой, которые являются фальшивыми копиями оружия и техники. Это нужно, чтобы обмануть российских операторов беспилотников и заставить противника тратить на ложные цели боеприпасы, ракеты и дроны, пишет британское издание The Guardian (перевод — dialog.ua).
Работу в украинской мастерской ведет уникальная группа специалистов, которые изготавливают все макеты из пластика, деревянных обрезков, пенопласта и металла. Все сотрудники из металлургической компании «Метинвест».
Идея создания обманок возникла у трех топ-менеджеров в начале конфликта.
«Мы думали, что если русские увидят много оружия, то они побоятся продвигаться вперед или обстреливать территорию. Это психологическое оружие», – говорит один из них.
В последнее время ВСУ и украинские инженеры используют трюки, которые имитируют нагрев систем вооружения. Это позволяет фальшивкам выглядеть более убедительно при дневном свете и ночью через тепловизоры.
«Когда приходит заказ, специалисты первым делом идут на сайт Google. Там они ищут фотографии оборудования, затем проводят мозговой штурм, из чего сделать обманку», - пишет издание.
Они используют все: от канализационных труб до выброшенной деревянной тары и старых бочек из-под нефти. Готовые приманки собирают на фронте за 20 минут, подчеркивает The Guardian.