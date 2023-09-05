ВСУ добились нового прорыва под Работино 5.09.2023, 11:13

3,656

Брешь в «линии Суровикина» значительно расширена.

Украинские войска расширили брешь в российской обороне у так называемой

«линии Суровикина» под Работино в Запорожской области, сообщили OSINT-аналитики. Свои выводы они делают по фото и видео с фронта, передает dialog.ua.

Украинские военные, вероятно, дошли до системы траншей «линии Суровикина» у села Вербовое (недалеко от Работино), сообщает Twitter-аккаунт GeoConfirmed.

Авторы отмечают, что ВСУ стали активнее использовать пехоту на этом направлении. О том что украинские военные дошли до траншей у Вербового, также пишет OSINT-аналитик с ником Def Mon.

Активные бои у Вербового подтверждаются, в том числе, видео с горящим российским БМП, которое геолоцировал аккаунт OSINTtechnical.

Продвижение ВСУ в направлении Вербового также фиксирует проект DeepState, который отражает на карте ситуацию на фронте по доступным фото и видео.

За последние сутки на карте проекта контролируемая Украиной территория у Вербового увеличилась на 5,37 кв км.

Американский Институт изучения войны (ISW) подтвердил, что в понедельник украинским войскам удалось достичь тактически значимых успехов под Вербовым и к югу от Работино, в том числе ВСУ добились успехов в непосредственной близости к еще не прорванной российской оборонительной линии, уточняет проект.

Эксперты ISW особо подчеркивают, что пока не могут говорить о прорыве «линии Суровикина», так как в этом районе еще не появилась украинская тяжелая техника.

Аналитик ISW Джордж Баррос отметил, что ВСУ, вероятно, создают условия для серьезного прорыва под Вербовым.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области и достигли успеха в направлении Новоданиловки и Новопрокопьевки (к юго-западу от Работино).

Российское Минобороны, в свою очередь, сообщило об активных действиях российской армии «по улучшению тактического положения» в районе Работино и Вербового.

При этом ISW отмечает, что аналитики не видели подтверждений российских успехов в этом районе. О том что ВСУ удалось преодолеть (но не прорвать) первую «линию Суровикина» под Вербовым, OSINT-аналитики впервые сообщили 30 августа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».