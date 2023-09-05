Дипмиссии не будут выдавать паспорта белорусам за границей 5.09.2023, 11:51

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Белорусские дипмиссии не будут выдавать паспорта белорусам, проживающим за границей. Это будут делать органы внутренних дел, а в некоторых случаях с биометрическими документами еще и МИД. Такие изменения предусмотрены указом №278 от 4 сентября «О порядке выдачи документов и совершения действий». Его текст появился на сайте Александра Лукашенко. Он пока официально не опубликован и должен вступить в силу после опубликования.

Указом при этом предусмотрено, что обращения, поданные до вступления его в силу, рассматриваются в ранее действовавшем порядке.

Документом вносятся изменения в Положение о документах, удостоверяющих личность, утвержденное указом №294 от 3 июня 2008 года. В соответствии с ним выдача и обмен паспорта гражданину, постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь и состоящему на консульском учете, осуществляется органом внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства. Исключена норма о том, что МИД проводит выдачу и обмен паспорта гражданину, выехавшему из страны для временного пребывания и заявившему о своем желании оформить постоянное проживание за пределами Беларуси.

Кроме того, исключен пункт о праве дипломатического представительства или консульского учреждения продлевать срок действия паспорта находящихся за границей.

Также прописано, что выдача идентификационной карты впервые гражданину, постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь, осуществляется Министерством иностранных дел, а не дипломатическим представительством или консульским учреждением по месту постановки на консульский учет.

Обмен идентификационной карты и ее выдача в случае утраты гражданам, постоянно проживающим за пределами Республики Беларусь, будет осуществляться органом внутренних дел или МИД.

Выдача и обмен биометрического паспорта будут осуществляться гражданину, постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь, – органом внутренних дел или Министерством иностранных дел. Ранее этот пункт предполагал, что выдачу и обмен биометрического паспорта гражданину, пребывающему за пределами Беларуси, производят дипломатическое представительство или консульские учреждения.

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