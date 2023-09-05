«ВСУ все ровняют с землей»: российские пропагандисты паникуют из-за прорыва обороны под Вербовым 5 5.09.2023, 12:11

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Украинская армия разрезает группировку РФ на две части.

Российские военные пропагандисты бьют тревогу из-за прорыва российской линии обороны к востоку от населенного пункта Работино, сообщает dialog.ua.

Z-военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщает, что украинским войскам удалось пройти первую «линию Суровикина» под Вербовым.

Он отметил, что ВСУ пытаются разрезать российскую оборону между Вербовым и Новопрокоповкой и в этом месте для армии РФ есть угроза прорыва.

По его словам, ВСУ громят российскую армию, обрушив на голову оккупантов огневую мощь артиллерии, кассетных снарядов и дронов, буквально ровняя опорные пункты ВС РФ с землей.

«На Донецком (южном) и Запорожском направлениях противник прет как сумасшедший. Выпускает кучи кассетников, ровняет опорники с землей. FPV-дроны, кассетники, гаубичная артиллерия - головы не поднять. В районе Работино на одного русского бойца от 3 до 5 снарядов! На одного!» - паникует российский военкор.

Котенок пишет, что, пытаясь сдержать возможный прорыв украинской армии между Вербовым и Новопрокоповкой, россияне подвозят резервы, однако личного состава им все равно не хватает.

Военный пропагандист подтвердил, что ВСУ в некоторых местах уже прорвали 1-ю полосу «линии Суровикина» и наступают на Токмак.

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