Южный выступ: ВСУ создали условия для оперативного окружения группировок РФ 5.09.2023, 14:07

Алексей Мельник

Фото: Главред

Военный эксперт рассказал о ситуации на Запорожском фронте.

Командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский заявил, что россияне потратили 60% своих ресурсов на возведение первой линии обороны на Юге, и лишь по 20% на вторую и третью. Вооруженные силы Украины уже прорвали первую линию российской обороны на Запорожском фронте.

Как будут развиваться события на второй и третьей линии? Об этом сайт Charter97.org поговорил с содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, первым помощником министра обороны Украины (2005–2008), военным экспертом Алексеем Мельником:

— С моей стороны было бы очень неосторожно прогнозировать, как будут развиваться события на следующем этапе наступления. Ведь как и всегда здесь очень много неизвестных.

Есть оценки, которые свидетельствуют о том, что следующие линии обороны россиян будут менее насыщенными минами. Тем не менее они могут быть более серьезно укреплены так называемыми длительными «сотами» — забетонированными точками. Также есть информация об очень сложной линии окопов с подземными переходами, укрытиями.

Ключевой вопрос сейчас — наличие резервов у РФ. В первую очередь — людских резервов. Ведь сама по себе линия окопов даже для бронированной техники не представляет угрозы, если там не будут сидеть с определенной плотностью российские гранатометчики.

Сообщается и о том, что РФ перебрасывает элитные подразделения своих десантников с других направлений. Это косвенно свидетельствует о том, что свежих сил у РФ нет. Один участок фронта усиливают на счет ослабления другого. Подчеркну, что все это предположения.

Скажу так, есть как основания для оптимистичных ожидания, так есть и более существенные основания для того, чтобы проявлять осторожность в прогнозировании.

— Украинская армия расширила брешь в главном оборонительном эшелоне врага на Юге. Пехота ВСУ прорвала российскую оборону с «зубами дракона» к западу от Вербового. Какие населенные пункты важны для дальнейшего продвижения ВСУ на южном фронте?

— Если смотреть на карту, то, очевидно, что условно есть прорыв первой линии. Я говорю «условно» потому, что, опять-таки, оценки расходятся. То есть это не линия, которая проведена на карте. Ведь по карте нельзя понять, какой там рельеф, какие естественные препятствия и самое главное то, о чем я говорил — насколько все эти линии обороны защищены живой силой и вооружением россиян.

Сейчас можно давать оценки, исходя из картинки, которая есть на большой карте. Сейчас этот прорыв нужно существенно укрепить на флангах. Дальше уже по классике войны: в случае расширения зоны прорыва и оттеснения противника на флангах, дальше создаются условия для того, чтобы брать в оперативное окружение уже те российские группировки, которые оказались, по сути, на выступе.

Это не просто, скажем, графическая картинка, а еще и фактор того, что зайдя в глубину российской обороны, Украина получает одновременно возможности огневого контроля логистических цепочек снабжения тех войск, которые остались на переднем крае.

При этом тоже хочу заметить, что уж слишком очевидно все это происходит. Как правило противник пытается ввести в заблуждение. Здесь уже кто кого переиграет. Поэтому непонятно, действительно ли будет развиваться наступление именно на этом секторе, который сейчас четко обозначился.

Что касается населенных пунктов, то есть оперативная задача. Это как минимум Токмак, Мелитополь и Мариуполь. Общее направлении — Крым и Азовское побережье. В какую сторону дальше будет развиваться наступление тяжело сказать. Есть то, что напрашивается, как очевидное. Но то, что очевидно для нас, очевидно и для противника. Поэтому следует ожидать, что именно там они будут готовить ожесточенное сопротивление.

— По мнению некоторых аналитиков, ВСУ могут выйти на Токмак и заняться освобождением Мелитополя. Какое стратегическое преимущество даст украинской армии освобождение этих городов?

— Если говорить о Токмаке — то это транспортный узел. В любом случае, чем ближе украинская артиллерия подходит к Азовскому побережью, Крымскому полуострову, тем под большей угрозой находятся российские линии снабжения войск.

Опыт прошлого года, успешные операции на правом берегу Днепра Херсонской области очень четко продемонстрировали зависимость способности россиян держать оборону от надежности непрерывности логических поставок.

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