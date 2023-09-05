закрыть
5 сентября 2023, вторник, 15:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Германии у россиян изымают авто

  • 5.09.2023, 15:45
  • 1,258
В Германии у россиян изымают авто

В чем причина.

Немецкая таможня начала изымать при въезде в страну у россиян авто с номерами РФ. Отмечается, что российские граждане нарушают закон Германии «О внешней торговле», пишет УНИАН.

В связи с этим посольство России в Германии советует своим гражданами просто не въезжать и не ввозить в страну авто с российскими номерами. Россияне утверждают, что ввозят авто «для использования в личных целях или транзита», но немецкие таможенники все равно конфисковывают машины.

«Продолжаем фиксировать отдельные случаи изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан принадлежащих им автотранспортных средств, зарегистрированных в РФ, временно ввезённых в ФРГ для использования в личных целях или транзита. Пострадавшим росгражданам инкриминируется нарушение закона ФРГ «О внешней торговле». Аргументы, что речь идет о частной собственности, используемой в личных целях, во внимание не принимаются», – говорится в сообщении.

В связи с этим россиянам рекомендуют не въезжать и не ввозить в Германию авто с номерами РФ «до прояснения ситуации».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Школа имени товарища Балабы
Школа имени товарища Балабы Ирина Халип
В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин