ВСУ продвигаются вперед в районе Клещеевки

ВСУ продвигаются вперед в районе Клещеевки1
- 5.09.2023, 16:58
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Карта боев.
Начальник пресс-службы Восточной группировки украинских войск Илья Евлаш в эфире телемарафона заявил, что в районе Клещеевки на бахмутском направлении украинские защитники продвигаются вперед.
По его словам, ВСУ достаточно эффективно сейчас работают на этом направлении.
«Наносят противнику очень тяжелые, существенные, ощутимые потери. Враг с боями продолжает отходить. В частности, имеем успехи в том числе и на клещеевском направлении, продолжаем продвижение», - подчеркнул он.
Ранее Евлаш сообщал, что продвижение ВСУ в районе Бахмута осложнено плотным минированием территории. Войска РФ используют противотанковые и противопехотные мины, минируют лесополосы, посадки и дороги.
Силы обороны Украины уже освободили почти 50 квадратных километров украинских территорий под Бахмутом. В частности, на прошлой неделе ВСУ очистили от оккупантов еще три квадратных километра, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.