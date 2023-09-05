Власти Индии намерены сменить название страны 5.09.2023, 17:30

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Название «Индия» было дано стране Великобританией.

Правительство, возглавляемое Нарендрой Моди, намерено внести резолюцию об изменении официального названия Индии на Бхарат во время специальной сессии парламента, запланированной на 18–22 сентября, сообщило издание Times Now со ссылкой на источники в кабинете министров.

Лидеры партии «Бхаратия джаната парти» (Индийская народная партия, БДП) выступили в поддержку переименования страны в Бхарат. Депутат от партии Раджья Сабха Нареш Бансал выступил во время недавно завершившейся сессии в верхней палате, заявив, что название «Индия» является символом колониального рабства и должно быть исключено из Конституции.

«Британцы изменили название Бхарата на Индию. В соответствии со ст. 1 Конституции говорится: «Индия, то есть Бхарат». Наша страна была известна под названием «Бхарат» на протяжении тысячелетий... Это древнее название этой страны, которое встречается в древних санскритских текстах. Название «Индия» было дано колониальным правлением и, таким образом, является символом рабства», — отметил Сабха.

Главный министр Ассама Химанта Бисва Сарма написал в Twitter (X — новое название): «Республика Бхарат счастлива и гордится тем, что наша цивилизация смело шагает вперед к эпохе «амрит каал».

Глава правой военизированной националистической организации в Индии «Раштрия сваямсевак сангх» (RSS) Мохан Бхагват заявил, что название Бхарат существует с древних времен и должно быть сохранено.

«Наша страна испокон веков называлась Бхарат. Каким бы ни был язык, название остается неизменным», — сказал Бхагват.

Информацию о планах переименовать страну подтвердил лидер Национального конгресса Джайрам Рамеш. Он уточнил, что президентский дворец в Индии Раштрапати-Бхаван разослал приглашение участникам стран G20 от имени президента Бхарата. «Значит, новость действительно правдива», — написал Рамеш в Twitter.

В Индии уже были случаи, когда городам возвращали исторические названия. В 1995 году Бомбей переименовали в Мумбаи, в 1996-м Мадрас — в Ченнаи, а в 2001 году Калькутту — в Колкату.

В 2014 году к власти в Индии пришла правая «Бхаратия джаната парти», которую характеризуют как партию индийского национализма. После этого город Аллахабад был переименован в Праяградж, а округ Файзабад — в Айодхью.

В 2020 году Верховный суд Индии перенес на неопределенный срок рассмотрение петиции, которая требовала внести поправки в текст Конституции и исключить из него слово «Индия», оставив только самоназвание «Бхарат» или «Хиндустан». Автор петиции, житель Нью-Дели, посчитал, что слово «Индия» является иностранным и что отказ от него позволит окончательно преодолеть колониальное прошлое.

Согласно Конституции в стране два официальных языка: английский и хинди. На английском страна называется Индия, а на хинди — Бхарат.

Хинди — самый распространенный в стране язык, но в Конституции определены еще 20 языков, на которых говорит значительная часть населения, в том числе тамильский, бенгали, урду, пенджаби, синдхи и другие. Также в Индии насчитывается 1652 диалекта.

Производное от санскритского термина «Бхарата», который означает «заветный», название Бхарат восходит к древним индуистским писаниям о легендарном императоре Бхарате — первом завоевателе всего Индийского субконтинента.

Слово «Индия» происходит от названия реки Инд, которую видели попадавшие в страну с северо-запада европейцы. Сами индийцы называют эту реку Синдху.

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