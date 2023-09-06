Британский танк Challenger 2 впервые в истории потерян от огня противника 6.09.2023, 3:21

Это случилось в Запорожской области.

Британский танк Challenger 2 впервые с начала производства в 1994 году был уничтожен в Украине. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на видео, распространившееся в социальных сетях, подлинность которого подтвердил источник газеты в Минобороны Великобритании. Неясно, что вызвало взрыв и выведение танка из строя. Также неизвестны точное время и место съемки.

Представитель Министерства обороны Великобритании отметил, что ситуация с уничтожением Challenger 2 говорит о достоинствах танка: известно, что экипаж не понес потери.

«Это подчеркивает качество оборудования, которое мы предоставляем Украине. В танках, которыми располагала Украина до получения поддержки от Запада, шансы экипажа остаться невредимым были минимальными», — рассказал собеседник The Guardian.

Destroyed Ukrainian Challenger 2 outside of Robotyne, most likely from the 82nd Air Assault Brigade. pic.twitter.com/KInjnmfs4F — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 5, 2023

Британские танки находятся на вооружении 82-й десантно-штурмовой бригады. Киев надеялся сохранить их в резерве для использования в случае прорыва на фронте. Однако бригада была втянута в бой на ключевом участке фронта под Запорожьем в районе Работина. Киев заявил в выходные, что ВСУ здесь прорвали первую линию обороны российских войск.

Британия передала Украине 14 таких танков в рамках европейской инициативы по предоставлению тяжелой бронированной техники. Однако до сих пор не было известно, что они активно использовались в боевых действиях на передовой. Второй страной, которая помимо Великобритании использует эти танки, является Оман.

Ранее противник никогда не выводил из строя танки Challenger 2 в боевых действиях. Исключением стал случай в Ираке в 2003 году, когда боевая машина была случайно уничтожена дружественным огнем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».