В Киеве прогремели взрывы: Россия ударила двумя типами ракет 6.09.2023, 7:43

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Стали известны подробности комбинированной атаки.

Около 06:00 утра 6 сентября в Киеве прогремели взрывы. Россия устроила комбинированную ракетную атаку на украинскую столицу – все вражеские цели были сбиты силами противовоздушной обороны.

О работе ПВО сообщили в Telegram Киевской городской военной администрации. Эту информацию подтвердил и мэр столицы Виталий Кличко.

«В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. На столицу еще идут ракеты», – написал он.

Затем начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что россияне устроили комбинированную атаку на мирный город.

«Предварительно, из района Саратовской области, из самолетов стратегической авиации Ту-95МС рашисты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. В то же время по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно – баллистического», – сообщил чиновник.

По его словам, все вражеские цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО.

«По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений», – уточнил он, добавив, что официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет опубликована Воздушными Силами после обобщения данных.

Отметим, что в настоящее время по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Российские террористы снова запустили из самолетов Ту-95МС крылатые ракеты, которые уже находятся в воздушном пространстве нашего государства. Мониторинговые каналы сообщили, что ракеты маневрируют и меняют траекторию довольно часто.

Также взрывы этой ночью прогремели в Измаильском районе Одесской области. Россияне в течение трех часов терроризировали местных жителей иранскими «Шахедами». В результате атаки один человек погиб.

Кроме того, в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

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