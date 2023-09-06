Указ Лукашенко, по которому белорусам за границей не будут выдавать паспорта, опубликован официально 6.09.2023, 7:48

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Он начнет действовать с 00.00 7 сентября.

Указ Александра Лукашенко, согласно которому дипмиссии больше не будут выдавать паспорта белорусам, постоянно проживающим за границей, был опубликован 6 сентября на Национальном правовом интернет-портале.

Ранее белорусы, постоянно проживающие за пределами Беларуси и состоящие на консульском учете, могли получить или обменять паспорт в посольствах и консульствах.

Теперь это можно будет делать только «в органах внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства». Что касается биометрических паспортов, то помимо ОВД их будут менять еще и в МИД.

Кроме того, исключен пункт о праве дипломатического представительства или консульского учреждения продлевать срок действия паспортов, находящихся за границей, а также обменивать их.

Также указом установлен новый порядок выдачи документов и совершения нотариальных действий в загранучреждениях Беларуси. Теперь, в частности, оформить сделки с имуществом и выполнить некоторые административные процедуры можно будет при личном обращении или на основании доверенности, оформленной на территории Беларуси.

Указ вступает в силу после его официального опубликования. Согласно закону о правовых актах, он начнет действовать с 00.00 7 сентября.

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