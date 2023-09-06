МИД Беларуси: Посольства и консульства больше не будут выдавать паспорта и ID-карты 9 6.09.2023, 8:39

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Теперь это можно будет сделать только на территории Беларуси.

В МИД Беларуси прокомментировали указ Александра Лукашенко, который вступает в силу с полуночи 7 сентября, и которым вводится запрет на обмен и выдачу паспортов белорусам за рубежом — это можно будет сделать только на территории Беларуси.

«Белорусские загранучреждения более не уполномочены заниматься вопросами выдачи/обмена/продления всех видов паспортов и идентификационных карт. Указанные действия можно осуществить на территории Беларуси», — говорится в нем.

Теперь граждане, который оформили постоянное проживание за пределами страны и состоят на постоянном консульском учете, смогут обращаться за обменом паспортов в главное консульское управление МИД либо в подразделение по гражданству и миграции УВД по месту последней регистрации в Беларуси (по месту последнего жительства родителей — для лиц, не проживавших в Беларуси).

Апостиль также будет проставляться в одном из компетентных органов в Беларуси (МИД, Минобразования, Минюст и главные управления юстиции Мингорисполкома и облисполкомов — в зависимости от типа документа). Подача документов для проставления апостиля возможна только лично владельцем документа либо иным лицом при предъявлении доверенности, оформленной в Беларуси.

Личная подача документов в заинтересованный орган также предусмотрена и по ряду других административных процедур, перечисленных в указе (для получения справок ЗАГС, повторных свидетельства о регистрации актов гражданского состояния (кроме смерти) и так далее.

В МИД ответили, что обращения, поданные белорусами до вступления указа в силу, будут рассматриваться в прежнем порядке.

В ведомстве также рассказали, какие функции останутся за посольствами и консульствами: они будут по-прежнему заниматься вопросами гражданства, консульского учета, регистрацией актов гражданского состояния, оформлением постоянного проживания за пределами Беларуси, выдавать свидетельства на возвращение в Республику Беларусь, удостоверять завещания, согласия, отказы, свидетельствовать верность копий и подлинность подписи на документах.

Напомним, Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому дипмиссии больше не будут выдавать паспорта белорусам, постоянно проживающим за границей. Также указом установлен новый порядок выдачи документов и совершения нотариальных действий в загранучреждениях Беларуси. Теперь, в частности, оформить сделки с имуществом и выполнить некоторые административные процедуры можно будет при личном обращении или на основании доверенности, оформленной на территории Беларуси.

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