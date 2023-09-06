Армения объявила о совместных военных учениях с США 6.09.2023, 8:51

Они пройдут 11-20 сентября.

Армения проведет совместные военные учения с США. В них будут задействована миротворческая бригада.

Как сообщили в Минобороны Армении, учения включают в себя операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач. Предполагается повысить уровень оперативной совместимости подразделений, участвующих в миротворческих операциях, провести обмен передовым опытом в области управления и тактической связи

Учения пройдут 11-20 сентября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».