Армения объявила о совместных военных учениях с США
- 6.09.2023, 8:51
Они пройдут 11-20 сентября.
Армения проведет совместные военные учения с США. В них будут задействована миротворческая бригада.
Как сообщили в Минобороны Армении, учения включают в себя операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач. Предполагается повысить уровень оперативной совместимости подразделений, участвующих в миротворческих операциях, провести обмен передовым опытом в области управления и тактической связи
Учения пройдут 11-20 сентября.