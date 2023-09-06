ВСУ зажали в тиски 7-й десантную дивизию РФ 1 6.09.2023, 10:06

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Украинские военные продвигаются вдоль оборонительной линии оккупантов в районе Вербового.

Аналитики из Института изучения войны озвучили картину боев на Запорожском направлении за прошедшие сутки, пишет dialog.ua.

Еще в конце прошлой неделе российская пропаганда уверяла, что эти два направления были под полным контролем ВС РФ, однако уже сейчас там идут бои.

Продвижение также есть на юг от Работино и северо-запад от Вербового.

Кадры с геолокацией показали, что украинские защитники уже движутся вдоль второй линии обороны армии Путина в районе Вербового. Есть достижения ВСУ на линии Работино – Новопрокоповка.

Более того, есть успехи и на Бахмутском направлении. Российские военкоры продолжают жаловаться на полное отсутствие контрбатарейной борьбы со стороны ВС РФ, а также на нехватку артиллерийских снарядов. Украинским защитникам удалось зажать части 7-й десантной дивизии, которую МО РФ перебросило в качестве подкрепления на западную часть Запорожской области.

Накануне один из Z-пабликов выложил в Сеть аудиозапись, на которой оккупант из 247-го мотострелкового полка жалуется, что тела российских солдат никто не забирает в районе Старомайорского. Только за один день боев его полк недосчитался 49 оккупантов.

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