ВСУ зажали в тиски 7-й десантную дивизию РФ

ВСУ зажали в тиски 7-й десантную дивизию РФ1
- 6.09.2023, 10:06
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Украинские военные продвигаются вдоль оборонительной линии оккупантов в районе Вербового.
Аналитики из Института изучения войны озвучили картину боев на Запорожском направлении за прошедшие сутки, пишет dialog.ua.
Еще в конце прошлой неделе российская пропаганда уверяла, что эти два направления были под полным контролем ВС РФ, однако уже сейчас там идут бои.
Продвижение также есть на юг от Работино и северо-запад от Вербового.
Кадры с геолокацией показали, что украинские защитники уже движутся вдоль второй линии обороны армии Путина в районе Вербового. Есть достижения ВСУ на линии Работино – Новопрокоповка.
Более того, есть успехи и на Бахмутском направлении. Российские военкоры продолжают жаловаться на полное отсутствие контрбатарейной борьбы со стороны ВС РФ, а также на нехватку артиллерийских снарядов. Украинским защитникам удалось зажать части 7-й десантной дивизии, которую МО РФ перебросило в качестве подкрепления на западную часть Запорожской области.
Накануне один из Z-пабликов выложил в Сеть аудиозапись, на которой оккупант из 247-го мотострелкового полка жалуется, что тела российских солдат никто не забирает в районе Старомайорского. Только за один день боев его полк недосчитался 49 оккупантов.