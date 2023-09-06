«Буквально месяц оставался до приема в консульстве!» 7 6.09.2023, 11:48

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Белорусы проклинают власти из-за нового указа Лукашенко.

Указ Лукашенко «о паспортах» значительно ограничил в правах белорусов зарубежья. Теперь они не получат документов и не оформят доверенности за пределами страны. «Радыё Свабода» публикует несколько показательных историй.

О том, что Лукашенко подписал новый указ, который значительно ограничивает права и возможности белорусов, живущих за рубежом, стало известно 5 сентября. Документ уже опубликован на Национальном правовом портале, он вступит в силу 7 сентября. «Свобода» пообщалась с белорусами Польши, Германии, Грузии и Литвы, интересы которых указ затронул непосредственно.

«Буквально месяц оставался до приема в консульстве!»

Белорус Михаил (все имена изменены по причинам безопасности. — РС) живет в польском Гданьске. У него скоро закончится паспорт. Поэтому Михаил заранее записался на прием в консульство в Варшаве.

«Но там сказали, что будут не новый паспорт давать, а этот продолжат. Но с таким паспортом не выедешь никуда, только по Польше можно кататься. Можно было сделать «проездной документ», но его дают только тогда, когда паспорт «закончился», а не «продлен», — говорит Михаил.

Его вид на жительство (сделанный по работе) действителен до следующего года.

«В следующем году нужно снова подаваться на «карту побыта», вид на жительство. А ее дают только при действующем паспорте. Плюс ко всему, я после переезда из Беларуси оставил на сестру генеральную доверенность на имущество. Она оформлялась на три года. Вот она заканчивается, новой я не оформлю. Хотел бы поехать в Беларусь, но родные меня отговаривают», — добавил Михаил.

«Ребенку в Беларуси не делали паспорта на длительный срок»

Надежда с мужем и дочерью выехали с родины по политическим причинам в 2021 году. Они живут в Литве на основании гуманитарного временного вида на жительство. Надежда говорит, что немного готовились к эмиграции, поэтому сделали новые паспорта — ей и мужу.

«Дочке, как бы мы ни хотели, мы не могли сделать паспорт с большим сроком. Ведь детям в 10 лет обязательно нужно менять паспорт. И вот дочке в следующем году будет 10. Мы заранее позвонили в консульство, летом. Спросили, как нам сменить паспорт дочери. Там ответили: «Звоните в сентябре, у нас будет запись». И вот сентябрь – и этот указ! Совпадение или они заранее знали?» — рассуждает Надежда.

Такие действия власти она называет «мелкими насмешками» и издевательством. Собеседница добавляет, что в Литве можно оформить «проездной документ». Но тот делается на основании действующего вида на жительство, его нужно ежегодно продлевать.

«Будем, по-видимому, подавать документы на получение статуса беженцев, чтобы иметь «женевский паспорт»», — говорит белоруска.

Надежда добавила, что за три года эмиграции у нее осталась единственная связь с государством — белорусский паспорт. «Теперь мы таких отношений лишены», — отметила Надежда.

Из Литвы она оформила доверенность на мать, которая в Минске, на сделку с квартирой.

«Но мать «развернули» с доверенностью еще в августе, сказали, что не хотят принимать доверенность, сделанную в Литве. Мы делали новую. Но теперь не знаю, что будет. Такие действия власти вызывают уже не злость, а отвращение. Как будто кто-то при тебе гадит и размазывает это вокруг, и ты должен это терпеть», — добавила Надежда.

«Наша наследственная квартира сейчас зависла»

Екатерина живет в Литве после событий 2020 года. Она, муж и дети имеют вид на жительство и статусы беженцев. В Жлобине у них осталась квартира, перешедшая как наследство.

«Муж решил ее продать. Чтобы сделать доверенность, должен был ехать в Латвию, так как в белорусском консульстве в Литве были очень длинные очереди. Оформили, заплатили 100 евро. Передали бумаги в Беларусь. Там начался подготовительный процесс к продаже. Заказали генеральную уборку квартиры. Заплатили 200 евро за то, чтобы мужа прописали временно на другой адрес. Теперь — все?» — говорит Екатерина.

Она добавила, что сейчас плачет, а муж злится и проклинает власть.

«У меня «женевский паспорт», а дом пусть забирают»

Белорус Алексей живет в Литве, имеет статус беженца и так называемый женевский паспорт.

«Только от Департамента миграции я узнал, что мой белорусский паспорт скоро закончится. Посмотрел – и правда, 25 сентября 2023 года. Написал в миграцию: «Что мне делать?». Они ответили, что ничего. «Если хотите путешествовать, то у вас есть «женевский паспорт». Ну я успокоился. Мне тот белорусский паспорт и не нужен», — говорит Алексей.

В Беларуси у него остался дом. «Еще раньше я оформил доверенность на папу. Но он не смог продать дом, так как он в глухой деревне. Ну пусть забирают себе», — добавил собеседник.

«В консульстве сказали ехать в Беларусь»

Мария живет в Грузии с сыном. У него в следующем году закончится паспорт. Она начала сегодня звонить в посольство, но там, говорит, просто не снимали трубки, до самого вечера.

«Вечером ответили, что все — никаких записей, никаких паспортов, езжайте в Беларусь. Я говорю: «А если бы я раньше подалась?» Они ответили, что все равно бы ничего не получилось. Пока не знаю, что делать», — говорит белоруска.

Ситуация для нее усугублена тем, что сын сейчас идет в первый класс в Грузию (учебный год начинается в Грузии 15 сентября. — РС).

«Ехать в Польшу? Мы тут только-только начали привыкать. Еще такое, что у ребенка в марте закончится паспорт и ему даже визы не поставят, так как нужно, чтобы паспорт был «старше» за три месяца», — добавляет Мария.

В Беларуси у нее остались «долги» — налог на автомобиль.

«Папа когда-то оформил на меня, потом по моей доверенности отдал его кому-то на запчасти. То есть физически автомобиля нет, но я должна платить за него налог. Не могу снять с учета, по новому указу», — говорит Надежда.

Она говорит, что сейчас в отчаянии и пока не знает, что делать.

«В Германии вид на жительство действует столько, сколько действующий паспорт»

Олег Граблевский вынужденно живет в Германии. Он сбежал из Беларуси без паспорта. Обращался в посольства разных стран. Германия ответила, что «примет» его. Там получил международную защиту и по ней — вид на жительство. Но выехать никуда за пределы Германии не может.

«И не только я. Если что, немецкие чиновники говорят нам, белорусам, так: «Давай паспорт». Его нет. Тогда они: «Так иди в консульство свое и делай». Но я не могу, я же получил международную защиту здесь, значит, какие могут быть контакты с представителями белорусской власти, для которой я «беглый преступник?» Тогда чиновники требуют бумажку, что посольство, консульство дали мне справку, что они отказывают продлять или заменить паспорт. Если нет такой справки, немецкие чиновники отказываются делать какие-то административные процедуры», — объяснил Олег.

Собеседник отметил, что в разных землях (административные деления в Германии. — РС) по-разному. Сам он живет в земле Бремен.

Олег сплотил 39 белорусов, которые не могут обращаться в белорусское посольство, они написали коллективное обращение в Бундестаг.

«Это было еще до принятия этого указа о запрете получать паспорта за рубежом. Ведь для нас, белорусов, проблема существовала и раньше. Теперь, видите ли, еще и хуже все», — говорит Олег.

Он напомнил, что право на передвижение — базовое. И если государство Германия дало людям защиту, то, может быть, позаботится, чтобы люди могли перемещаться?

«Для этого есть механизмы, но нужна политическая воля. Ведь мы не имеем статуса беженцев, чтобы получить «женевский паспорт». И многие белорусы не могут, не хотят идти в посольство, потому что боятся. Немецкие чиновники живут здесь «мирной жизнью» и не понимают наших проблем», — добавил собеседник.

В обращении заявители предложили как вариант решения проблемы выдачу так называемых «серых паспортов» («проездной документ иностранца»). Соответствующее письмо направлено представителю комиссии Бундестага.

«Выскочила из Беларуси просто чудом!»

Анастасия живет в Польше. Прошлой зимой она звонила в консульство по поводу замены паспорта, но была очень длинная очередь. «Я хоть и была задержана в 2020 году, но рискнула и поехала, чтобы сменить паспорт себе и дочери. Сделала быстро, за неделю. Но за день до возвращения в Польшу меня вызвали в финансовую милицию Комитета госконтроля. Заявили, что я в 2020 году делала перевод на «экстремистский фонд», 20 долларов. Они «предложили», чтобы я перечислила 500 долларов на дом-интернат. Я пообещала, только сказала, что столько денег я не имею, буду частями переводить. Перевела 60 рублей, показала квитанцию и назавтра выехала», — говорит Анастасия.

Она добавила, что сотрудники финансовой милиции звонили ей на Viber, требовали, чтобы «доплатила».

«Я говорю, что Беларусь под санкциями и я из Польши не могу туда перевести деньги. Они заявили, что у них есть европейский счет. Вот как у них все делается», — добавила Анастасия.

В Беларуси у нее осталась квартира.

«Но сейчас, наверное, все. Я не смогу поехать, чтобы продать ее», — отметила собеседница.

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