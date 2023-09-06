Forbes: Challenger 2 показал свою живучесть и надежность - в отличие от танков советского образца 1 6.09.2023, 11:57

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Стали известны новые подробности о первом подбитом британском танке.

ВСУ потеряли на поле боя первый танк Challenger 2, который был на вооружении бойцов из 82-й ДШБр.

Накануне в Сети появились кадры с поля боя с Запорожского направления, где можно увидеть горящий танк Challenger 2.

Всего их на вооружении ВСУ 14 единиц. 82-я ДШБр с 15 августа воет на Запорожском направлении в районе Работино, пишет Forbes.

Танк Challenger весит почти 70 тонн и рассчитан на экипаж из четырех человек. Самое интересное, что не так давно МО Украины показало один из британских танков в ролике о бойцах 82-й бригады.

Destroyed Ukrainian Challenger 2 outside of Robotyne, most likely from the 82nd Air Assault Brigade. pic.twitter.com/KInjnmfs4F — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 5, 2023

Ролик показал не только горящий танк, но и продемонстрировал его живучесть по сравнению с танками советского образца. Известно, что экипаж успел покинуть боевую машину.

Более того, на ролике четко видно, что танк с башней, ведь один из самых главных недостатков танков советского образца «Т-72», «Т-80» и «Т-90» следующий: они все хранят боеприпасы под башней, и в момент попадания в бронемашину ее просто срывает. Более того, экипаж (три человека) очень часто вылетает вместе с башней.

В танках Challenger 2 боеприпасы хранятся в специальных отсеках вдоль башни, и при детонации они не приносят вреда экипажу.

Боец из 82-й бригады дал понять, что британские танки используются в качестве дальней огневой поддержки пехоты.

Эксперты уверены, что оккупанты подстерегли танк, когда тот был вдали от каких-либо укрытий. Не исключено, что он просто подорвался на мине, после чего оккупанты нанесли удар из ПТУР или с помощью ударного дрона.

Украинский военнослужащий Александр Солонько заявил, что не стоит переживать за минус один танк, так как потери неизбежны, зато он сохранил жизнь всему экипажу.

За три месяца контрнаступления ВСУ потеряли в боях всего 7 из 105 танков, которые предоставил Киеву Запад.

Безвозвратные потери: 6 из 71 Leopard 2 и один из 14 Challenger 2. Все 20 танков Leopard 1A5 находятся на поле боя.

Не стоит забывать, что в скором времени в Украину прибудет еще 14 танков Leopard 2 и 31 Abrams M1.

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