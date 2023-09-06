Что делать тем, кому нельзя возвращаться в Беларусь за новым паспортом 6.09.2023, 12:54

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Для живущих в Польше есть выход.

С 7 сентября обменять или продлить белорусские паспорта за границей будет невозможно. Для этого придётся ехать в Беларусь и обращаться в органы внутренних дел. Консульства рассмотрят только заявления, поданные до того, как изменения вступят в силу.

Гражданам, проживающим в Беларуси (в том числе находящимся за границей), паспорт будет выдаваться органом внутренних дел по месту жительства. А гражданам Беларуси, постоянно проживающим за её пределами и состоящим на консульском учёте, — органом внутренних дел по месту последней регистрации.

Многие белорусы не могут вернуться в страну из-за риска уголовного преследования. Но и в стране пребывания они, как правило, могут легально находиться, только имея действующий национальный паспорт. В такой ситуации выходом может быть получение проездного документа иностранца.

С 1 июля 2023 года белорусам стало проще получить польский проездной документ для иностранца. MOST напоминает, что изменилось и как действует льготная схема подачи на это документ.

Что такое проездной документ для иностранца

Польский проездной документ для иностранца (polski dokument podróży dla cudzoziemca) — это временная замена удостоверения личности, которая выдаётся лицам без гражданства и иностранцам. Синюю книжицу с орлом можно получить, если национальный паспорт утерян, повреждён или нет возможности оформить новый.

Иностранцу для того, чтобы получить проездной документ, нужно иметь сталы побыт или разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС, дополнительную защиту или разрешение на пребывание по гуманитарным причинам (не стоит путать с часовым побытом на основании гуманитарной визы).

Проездной документ выдаётся на один год и даёт право на пересечение границы. В этом отношении он полностью заменяет национальный паспорт.

Что изменилось с 1 июля

Изменения касаются граждан Беларуси. Теперь получить проездной документ можно на основании часового побыта любого вида. Для этого нужно соблюсти еще одно условие: паспорт заявителя либо утерян, либо уничтожен, либо истёк срок действия. Кроме того, синюю книжицу могут получить и те, у кого не было белорусского паспорта, например дети.

Что немаловажно, белорусы освобождаются от пошлины, то есть оформление становится бесплатным. Это позволит сэкономить 350 злотых. При этом, если человек подался до 30 июня, а выдали документ после 1 июля, то ранее уплаченные деньги вернут.

Третье важное изменение: белорусам теперь не нужно доказывать, что они не могут оформить паспорт в Беларуси.

Но есть и небольшой минус. Льготная схема будет актуальна только до 31 декабря 2023 года, за исключением пошлины — её возвращать не планируют. Возможно, срок действия изменений продлят, но пока об этом ничего неизвестно.

Как получить проездной документ

Сейчас разрабатывается новая форма заявления (wniosek o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca). Пока она не введена, Управление по делам иностранцев рекомендует заполнять старый образец анкеты.

В ней белорусам, которые пребывают на основании часового побыта не нужно отмечать в графе D ни один из вариантов. Вместо этого надо приложить отдельное заявление, в котором будет указано, на каком основании, когда и каким органом выдан вид на жительство.

Заявителям, у которых никогда не было белорусского паспорта, не нужно отмечать никаких вариантов в графе F. Вместо этого надо приложить заявление о том, что у них нет этого документа.

К заявлению нужно приложить цветное фото 35*45 миллиметров (лучше два), копию документа, удостоверяющего личность, копию регистрации (zameldowanie), копию карты побыта и, если есть, копию решения о дополнительной защите или разрешения на гуманитарное пребывание. При себе нужно иметь оригиналы всех документов, чтобы показать их сотруднику.

Подаваться нужно воеводе по месту жительства.

В Варшаве: Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5.

В Белостоке: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Mickiewicza 3

Обычно документ выдают через месяц после подачи всех документов, однако срок может увеличиться, о чём уведомят письмом.

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