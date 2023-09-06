ВСУ накрыли большое скопление россиян «убойным оружием»
- 6.09.2023, 13:00
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Оккупанты пытались отступать под покровом ночи.
В Интернете появилось видео ночного удара артиллерии ВСУ по отступающим подразделениям российских военных.
Оккупанты пытались скрыться под покровом ночи, однако дрон с тепловизионной камерой смог обнаружить передвижение противника, после чего артиллерия ВСУ накрыла группу российских военных кассетными боеприпасами.
Фрагмент видео публикует телеграм-канал «Украина 365».
Работу по ликвидации оккупантов выполняет 92-я бригада.
При этом дрон смог снять процесс разрыва кассетного боеприпаса в воздухе детально в высоком разрешении: на опубликованных кадрах хорошо видно, как снаряд приземляется отдельно от суббоеприпасов.
В эпицентре взрывов суббоеприпасов также можно увидеть российских военных.