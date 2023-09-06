Питомцы оценят: названы лучшие автомобили для владельцев собак 3 6.09.2023, 13:42

1,204

Представленные в рейтинге модели достаточно комфортные и практичные.

Британские эксперты назвали 10 лучших автомобилей для владельцев собак. Это практичные модели, в которых можно удобно перевозить питомцев. Рейтинг опубликовали на сайте What Car.

Для владельцев собак подходят далеко не все автомобили. Некоторые модели недостаточно просторные и неудобные для домашних животных.

Эксперты изучили, какие автомобили лучше всех подходят для собак. Для этого было проведено масштабное исследование.

Выяснилось, что одними из самых важных критериев являются пространство внутри, объем багажника и ударопрочность материалов отделки интерьера. Они должны быть достаточно прочными, чтобы животные не повредили их когтями и зубами.

ТОП-10 лучших автомобилей для владельцев собак:

10. Range Rover Sport

Обычно роскошные автомобили и собаки плохо сочетаются друг с другом. Range Rover Sport является исключением. Этот внедорожник не только просторный, но и доступен с множеством аксессуаров для ухода за питомцами, включая ограждения для собак и переносный душ.

9. Volkswagen Multivan

Практичный микроавтобус Volkswagen Multivan отлично подходит не только для перевозки людей, но и собак. Модель получила трансформируемый салон, благодаря чему можно создать удобное внутреннее пространство для домашних животных.

8. MG5

Электрический универсал MG5 подходит для тех водителей, которым нужен практичный и экологичный автомобиль. Также эта модель достаточно дешевая в сравнении с конкурентами. Система рекуперативного торможения работает достаточно плавно, чтобы не создавать дискомфорт для собак во время замедления.

7. Kia Sportage

Kia Sportage предлагает практичный интерьер и много места для пассажиров. Для модели также доступен широкий выбор аксессуаров для собак, включая подкладку для багажника.

6. Skoda Enyaq

Skoda Enyaq, как и другие автомобили чешского бренда, отличаются высоким уровнем практичности. Внутри достаточно места для пассажиров и питомцев. Собак можно перевозить и в багажнике, так как он достаточно вместительный.

5. Land Rover Defender 110

Пятидверная версия Land Rover Defender делает внедорожник гораздо практичнее. В интерьере очень много места, а опциональная пневматическая подвеска делает поездки еще комфортнее. Модель доступна с множеством опций для владельцев собак.

4. Dacia Jogger

Бюджетный семиместный кроссовер Dacia Jogger отличается высоким уровнем практичности. У модели очень вместительный багажник с низким полом, что позволяет собакам удобнее забираться внутрь.

3. Volkswagen ID.Buzz

Volswagen ID.Buzz подходит для тех людей, которые хотят получить максимально практичный электромобиль. Багажник этого минивэна достаточно большой, чтобы вместить несколько собак.

2. Tesla Model Y

Электромобили Tesla известны своим хорошим отношением к домашним животным. Кроссовер Model Y не стал исключением.

Это очень практичный автомобиль с множеством опциональных аксессуаров для собак. Помимо этого в Tesla Model Y предусмотрен режим Dog Mode, который позволяет оставить питомца одного в авто на некоторое время. Эта функция автоматически настроит комфортную температуру климат-контроля и запустит систему вентиляции.

1. Skoda Superb Estate

Универсал Skoda Superb Estate объединяет в себе высокий уровень практичности и комфорта. Модель получила вместительный багажник, а также доступна с пакетом Skoda Pet Pack, в который входит все самое необходимое для перевозки животных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».