Украинская разведка поставила под сомнение гибель Пригожина 2 6.09.2023, 14:37

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Евгений Пригожин

В ГУР сделали сенсационное заявление по ликвидации в РФ главаря «Вагнера».

ГУР может подтвердить смерть командира ЧВК «Вагнера» Дмитрия Уткина в авиакатастрофе 23 августа. Впрочем, подтверждение гибели главаря Евгения Пригожина требует несколько больше времени.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью «Укринформ».

«Сейчас на 100% мы можем говорить о подтвержденной гибели Уткина и еще некоторых пассажиров. По Пригожину, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты. Что касается организаторов, давайте подумаем, кому это еще может быть выгодно? Я думаю, что здесь, в принципе, все достаточно очевидно», - заявил Юсов.

Как пояснил представитель разведки, для подтверждения смерти Евгения Пригожина «надо еще некоторое время подождать». В частности, отвечая на вопрос, может ли главарь «Вагнера» теоретически где-то появиться, он отметил важность оперирования подтвержденными данными.

Авиакатастрофа в Тверской области

23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет. Позже выяснилось, что среди пассажиров самолета был главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин, командиры и бойцы его ЧВК.

Через несколько дней Следственный комитет РФ официально подтвердил гибель главаря «Вагнера» Пригожина в авиакатастрофе. Уже 29 августа его пресс-служба заявила о захоронении наемника на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге. Прощание якобы прошло в закрытом формате.

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