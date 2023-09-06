Политолог: Скандальный указ Лукашенко приведет к коллапсу системы 8 6.09.2023, 15:34

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Дмитрий Болкунец

Фото: DELFI

Белорусы вернут свое за счет имущества диктатора и исполнителей его безумных «законов».

Сегодня опубликовали скандальный указ Лукашенко, запрещающий получать паспорта за границей и совершать сделки с недвижимостью находясь не в Беларуси.

Почему диктатор издал этот указ именно сейчас? С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к политологу Дмитрию Болкунцу:

— Это личная боль Лукашенко в отношении граждан, которые выступили против него. Он до сих пор не может с этим смириться. Лукашенко полагает, что у него есть рычаги воздействия для того, чтобы уехавших из страны заманить обратно в Беларусь и наказать. Эта мера приняла сознательно, чтобы белорусы оказались в сложном положении. Особенно те, у кого заканчивается срок действия паспорта, чтобы они испытывали неудобства и может даже «покаялись».

На самом деле такое уже было в мировой практике. То, что сделал Лукашенко, вообще похоже на такой путь по лишению гражданства. В практике это использовали фашистские диктатуры, например, при Гитлере или режиме Виши во Франции. Они даже Шарля де Голля лишали гражданства, что не помешало ему потом стать президентом Франции.

Лукашенко тоже планирует лишать белорусов гражданства. Вот это видимо и есть одна из попыток сделать это нетрадиционным способом. Лукашенко уйдет, а позор, который он сейчас олицетворяет, останется вместе с ним и чиновниками, которые это делают.

Хотел бы добавить, что группа граждан, которая ныне пребывает за границей, и называет себя «лидерами белорусской оппозиции», пытаются на этом заработать себе политические очки. Придумывают историю с «альтернативным паспортом». Это мошенничество в чистом виде, которое направлено в том числе на возможное получение финансовых ресурсов. Этот паспорт не может иметь никакого международного признания.

В силу того, что, во-первых, это делают частные лица. Во-вторых, есть много вопросов к сохранению баз данных, их верификации, тому, каким образом будут оказываться консульские услуги и так далее.

В этом плане обманываются те, кто наивно полагает, что если кто-то нарисовал дизайн паспорта, то это значит, что паспорт будет работать. Можно будет купить, как сувенир, но не более того.

Нахождение такого паспорта в кармане граждан может быть опасно. Не исключено, что списки тех, кто захочет такой паспорт получить, окажутся в руках режима Лукашенко, что даст ему основания для лишения гражданства лиц, которые такие документы получили.

Если у кого-то за границей заканчивается паспорт, то лучше всего обратиться в местные органы власти в стране нахождения и попросить соответствующие документы, которые можно получить в таких случаях.

— Как вы оцениваете последствия этого указа, какие еще трудности могут возникнуть у белорусов?

— Во-первых, с трудностями столкнуться те, у кого заканчиваются паспорта. Срок действия паспорта может стать препятствием для получения услуг или перемещения за границей. Что касается людей, которые выехали из страны и имеют какую-то недвижимость в Беларуси или иные активы, то у них могут быть проблемы с их управлением.

На самом деле это попытка отомстить белорусам, которая может привести в том числе к коллапсу системы. Например, у человека заканчивается доверенность на управление имуществом в Минске. В этом плане те, кто этим имуществом управлял, не смогут оплачивать коммунальные услуги. Кому от этого хорошо?

Думаю, те безумцы, которые этот закон готовили, могли не оценить все последствия. Ведь это касается не одного человека, а сотен тысяч белорусов, находящихся за границей. В такой ситуации, полагаю, что Лукашенко наживет себе еще больше врагов. Ведь это будут не только обладатели паспортов, а и дети, родители, другие родственники и близкие. Лукашенко каждый раз наступает на одни и те же грабли. Это вещи, которые очень серьезно бьют по интересам граждан.

Он каждый раз пытается найти какую-то проблематику, чтобы сделать жизнь белорусов все хуже. Ему или его семье это в любом случае рано или поздно аукнется. Если он даже сегодня чувствует себя благополучно, прокапавшись капельницами и приняв таблетки, но это не дает ему возможности так действовать в длительной перспективе.

— Как белорусам действовать в этой ситуации, чтобы защитить свое имущество и право на легальное пребывание за границей. Может, есть какой-то выход из ситуации или лазейки?

— Думаю, что с легальным пребыванием за границей особых проблем быть не должно. В странах ЕС эта проблема на мой взгляд отрегулирована. Есть опыт выдачи женевских паспортов.

Тем не менее, есть много белорусов, которые живут в Австралии, в США, Новой Зеландии и много лет не были в Беларуси, но паспорт у них сохраняется. Для того, чтобы им получить документ, придется ехать в Беларусь. Безумие белорусского государства в этом плане очень характеризуется всякими вредностями для граждан.

Защитить имущество можно через суд. В любом случае, даже если сейчас власти будут каким-то образом заниматься гадостями и творить беспредел с незаконной конфискацией имущества, то я абсолютно убежден, что рано или поздно это будет возвращено. С зарплат, пенсий и имущества людей, которые это творят, будет компенсирован ущерб, нанесенный иным белорусам. В истории это было уже неоднократно и граждане получали в этом плане необходимую компенсацию.

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