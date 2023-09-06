Роскошь, о которой можно только мечтать: как выглядит первый электрокар от Rolls-Royce 1 6.09.2023, 16:47

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Автомобиль настолько идеален, что не оставит равнодушными даже самых требовательных клиентов.

Учитывая историю непримиримо раздутых, утяжеленных роскошью бегемотов, требующих мощных двигателей V12 только для того, чтобы неэффективно перемещаться из пункта А в пункт В, Rolls-Royce когда-то казался хорошим ответом на вопрос «Какой автопроизводитель умрет последним от электрификации?» Но сегодня автопроизводитель сделал электрификацию своей конечной целью, и вот первые плоды новой стратегии компании.

Rolls-Royce Spectre

Как сообщает Rolls-Royce, соучредитель компании Чарльз Роллс определил преимущества дизайна электромобилей после приобретения автомобиля под названием Columbia Electric Carriage. Шел 1900 год, и сама автомобильная отрасль еще находиалась в зачаточном состоянии.

«Электромобиль совершенно бесшумный и чистый, — говорил тогда Чарльз Роллс. — Нет запаха или вибрации. Они должны стать очень полезными, когда будут созданы стационарные зарядные станции».

Эти стационарные зарядные станции продолжают создаваться, и Rolls-Royce сделал первый заметный шаг к исполнению пророчества Чарльза Роллса на рубеже веков. Новый Spectre также выполняет обещание нынешнего генерального директора Торстена Мюллер-Отвоша вывести на рынок электрический RR в течение десятилетия. Фактически, Rolls-Royce теперь может объявить о планах сделать все свои модели полностью электрическими к 2030 году.

Spectre описывают как «ультра-роскошное электрическое суперкупе», но эта модель длиной 545 см выглядит так, что вполне может быть новейшим Rolls-Royce с двигателем V12, имеющим много общего с современными моделями ICE. Это не значит, что ничего не изменилось. Огромная решетка радиатора – самая широкая в истории Rolls-Royce – по-прежнему занимает большую часть бампера. Но на этот раз решетка радиатора имеет более прочную конструкцию с гладкими лопастями. Карандашеобразные фары, обрамляющие решетку радиатора, были уменьшены до такой степени, что их едва видно.

Rolls-Royce еще предстоит многое сделать, прежде чем окончательно определиться с трансмиссией или техническими характеристиками, но, по оценкам, мощность электрического привода достигает 577 л.с. (430 кВт) и 900 Нм крутящего момента. Предполагаемый запас хода модели по WLTP составляет 520 км, а расход заряда - 4,67 км на 1 кВтч. Объем аккумуляторной батареи составляет около 111 кВт * ч, что соответствует снаряженной массе в 2975 кг. Rolls-Royce также оценивает время разгона до 0-100 км/ч в 4,5 секунды.

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