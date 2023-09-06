В экономике Беларуси возникла очередная проблема — серьезный недобор зерна 3 6.09.2023, 19:16

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Лукашисты готовятся «пойти с протянутой рукой».

В Беларуси в этом году — заметный недобор зерна по сравнению с предыдущими годами. Собрано больше 98% урожая, что составляет почти 6,1 млн тонн. Этот результат во многом можно считать провальным по сравнению с предыдущими годами. Неурожай несет угрозу росту ВВП, а чиновники уже заявляют, что придется импортировать зерно, причем речь идет о рекордных показателях, передает «Зеркало».

В Беларуси на 6 сентября собрали 6 млн 95,5 тыс. тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур, что превышает 98% от запланированного объема. С такими темпами итоговый урожай составит около 6 млн 220 тыс. тонн. Это более чем скромный результат.

Для сравнения: валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2022 году был на уровне 8,7 млн тонн, в 2021-м — 7 млн 417,3 тыс. тонн. В 2020 году по всей стране собрали почти 8,8 млн тонн зерновых и зернобобовых. В 2014-м — почти 9,6 млн тонн, а в 2012-м — около 9,2 млн (это рекордные годы по урожаю).

То есть по сравнению с прошлым годом недобор составит порядка 28−29%, или около 2,4−2,5 млн тонн. При этом чиновники в конце июля на совещании у Александра Лукашенко прогнозировали, что недобор по зерновым будет в районе 1 млн тонн. Как утверждали в Минсельхозпроде, «для страны это некритично, поскольку, на складах имеется порядка 1 млн тонн переходящего остатка». Однако сейчас речь о более существенном недоборе.

Ранее сообщалось, что власти рассчитывают импортировать 500 тысяч тонн зерна из России. Столько же Лукашенко просил у России в прошлом году, несмотря на официальные заявления о хорошем урожае. Однако в конце августа министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бартош заявил, что Беларусь намерена закупить «извне» около миллиона тонн зерна.

К слову, на июльском совещании у Лукашенко говорилось в том числе о том, что по уборочной было много вопросов и проблем. Среди них — низкая готовность зерноуборочной техники, элеваторов, хранилищ и проблемы с механизаторскими кадрами. Сообщалось, что комбайны не готовы к работе практически в каждом втором из проверенных хозяйств.

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