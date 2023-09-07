Дроны атаковали Подмосковье: возле аэропорта раздался сильный взрыв 7.09.2023, 7:44

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В МЧС России сообщили, что тушат мощный пожар.

В российском Подмосковье недалеко от международного аэропорта «Жуковский» раздался взрыв. Власти заявили о сбитии беспилотника в Раменском.

Взрывной волной выбило окна домов, расположенных у места падения БПЛА. Кадры с места событий публикуют российские Telegram-каналы.

Отмечается, что движение по Десантной улице в подмосковном Раменском, где упал украинский БПЛА, перекрыто. Специалисты обследуют территорию, изучают обломки. Сотрудники Росгвардии через громкоговоритель просят людей разойтись по домам.

«Сначала был сильный взрыв, посыпались стекла. У соседей выше окна вместе с рамами начали вылетать, посыпалась штукатурка», - пишут россияне в соцсетях.

«Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, предварительно, нет. На месте работают экстренные службы», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В то же время в МЧС России сообщили, что тушат мощный пожар на складе в Подмосковье. Площадь возгорания составляет более 1 тыс. кв. м. На месте работают 78 человек и 26 единиц техники.

Напомним, также утром 7 сентября взрыв прогремел в российском Ростове-на Дону. Недалеко от места взрыва расположен штаб Южного военного округа РФ.

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