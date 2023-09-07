ВСУ прорываются к стратегическому пункту, открывающему дорогу на Юг 7.09.2023, 9:34

Украинская армия продвинулась на западе от Вербового.

Аналитики из Института изучения войны «ISW» опубликовали новый отчет о продвижении ВСУ на Юге Украины.

Кадры с геолокацией от 6 сентября показали продвижение украинской пехоты вдоль линии обороны вражеской армии на западе от Вербового.

Российские Z-паблики пишут, что ВСУ ведут бои на линии Работино — Вербовое с целью прорваться к Новопрокоповке.

Вчера коллаборант Евгений Балицкий подтвердил тот факт, что армии РФ отошла от Работино, чтобы занять более выгодные позиции ниже села. Позже его слова подтвердили российские военкоры. При этом артиллерия врага якобы сильно разрушила сам населенный пункт.

Глава Минобороны Британии Грант Шаппс подтвердил уничтожение первого британского танка Challenger 2 в районе Работино. При этом он также подчеркнул, что экипаж танка выжил.

Накануне противник в очередной раз совершил попытку вернуть под свой контроль Работино, однако все атаки армии РФ были отбиты.

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