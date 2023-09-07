Паспорт заканчивается, а в Беларусь нельзя: что делать 2 7.09.2023, 11:14

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Варианты для белорусов, у которых есть ВНЖ и у которых его нет.

7 сентября вступил в силуУказ № 278, который лишил белорусов возможности получать или продлевать паспорта за границей. Для людей, которым возвращаться в Беларусь небезопасно, остаётся немного вариантов.

Телеграм-канал Dzik Pic рассказывает, что теперь делать белорусам в разных ситуациях.

Если паспорт закончился, но есть ВНЖ — получаем польский проездной документ иностранца

Самый очевидный вариант для белорусов, у которых уже есть ВНЖ, но нет паспорта или он просрочен — это польский проездной документ.

Он заменяет паспорт иностранца для поездок за границу и обратно в случаях, когда паспорта нет, а получать новый невозможно. Так что по сути это — загранпаспорт сроком на 1 год.

Сейчас его можно получить бесплатно и с любым видом ВНЖ, включая Блюкард и карту часового побыта по работе или JDG (аналог ИП). Ранее это было возможно только с гуманитарным ВНЖ и с постоянным видом на жительство.

Пока срок упрощённой выдачи — до 31 декабря 2023 года (а дальше его должны продлить).

Возможно, из-за недавнего изменения правил выдачи на практике с ним бывают проблемы. Например, вопреки обещаниям, рождённый в Польше ребёнок по-прежнему не может получить такой проездной. Впрочем, даже у взрослых с просроченным паспортом с этим бывают проблемы Особенно, если вы живете в «неторопливом» Вроцлаве.

Паспорт закончился, но нет ВНЖ — международная защита

Многие белорусы оказались в заложниках ситуации. Их паспорт ещё действует, но они уже год ждут решения по рабочему ВНЖ. А тот могут выдать на короткий срок, во время которого придётся решать миллион вопросов по легализации.

Те, кто не успевает, оказывается в тупике: с просроченным паспортом нельзя податься на визу/ВНЖ, а без ВНЖ нельзя получить польский проездной документ. В таком случае вариант остаться лишь один — международная защита.

Международная защита бывает двух видов — статус беженца и статус дополнительной защиты.

Вам лучше будет приложить доказательства преследования/опасности преследования в Беларуси (повестка, решение по делу, медицинская справка о побоях и т.д.). Впрочем, статус дополнительной защиты дают и без этого.

Не путайте гуманитарный ВНЖ/визу с международной защитой или политическим убежищем, это разные статусы.

Главные плюсы — она даёт право находиться в стране, когда все остальные варианты легализации невозможны, а ещё в статусе международной защиты можно вести ИП (в отличие от гуманитарной визы/ВНЖ).

Подаются на международную защиту в среднем только 3% белорусов.

Рассмотрение заявления по закону занимает до 6 месяцев, но на практике бывает по-разному. Ваш паспорт все это время хранится в Управлении по делам иностранцев.

В течение шести месяцев нельзя работать, если у вас не было разрешения на работу во время подачи на защиту.

Паспорт ещё действует — подача на визу или ВНЖ

В Польше больше невозможно получить повторную визу РВН/гуманитарную, а также визу Humanitarna z oznaczeniem Poland.Business.Harbour. Но получить визу РВН все ещё возможно в Молдове, Болгарии и Грузии.

Но при подаче на годовую визу паспорт должен действовать минимум 1 год и 3 месяца, на два года — 2 года и 3 месяца.

Если у вас уже есть одна из таких виз — до окончания визы можно успеть податься на соответствующий ВНЖ. При этом паспорт должен быть действителен на момент подачи документов, даже если он в процессе закончится.

Здесь тоже не без проблем: забрать карту побыту с просроченным паспортом не выйдет. Для этого нужно идти в белорусское консульство за poświadczeniem tożsamości. Или ждать изменения польских законов.

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