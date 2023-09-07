Вывозили «200-х» не одним рейсом: разгромлены военные базы РФ в Мариуполе и Мангуше 1 7.09.2023, 11:43

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Оккупанты подняли в небо авиацию.

Сегодня, 7 сентября, оккупанты в Мариуполе и Мангуше проснулись от серии взрывов. Местные жители пишут о пожаре в районе бетонного мини-завода и в районе ТРЦ «Порт-Сити».

Новостью на своей странице в Telegram-канале поделился советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Сразу же после взрывов оккупанты подняли в небо авиацию из Приморско-Ахтарского и Ростовского направлений.

Чуть позже Андрющенко уточнил, что «хлопок» был в районе укреплений на российской военной базе за «Волонтеровкой» Кальмиусского района.

Известно только одно, что из района «хлопка» не одна «буханка» вывозила «груз 200».

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