Вывозили «200-х» не одним рейсом: разгромлены военные базы РФ в Мариуполе и Мангуше

Вывозили «200-х» не одним рейсом: разгромлены военные базы РФ в Мариуполе и Мангуше1
- 7.09.2023, 11:43
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Оккупанты подняли в небо авиацию.
Сегодня, 7 сентября, оккупанты в Мариуполе и Мангуше проснулись от серии взрывов. Местные жители пишут о пожаре в районе бетонного мини-завода и в районе ТРЦ «Порт-Сити».
Новостью на своей странице в Telegram-канале поделился советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Сразу же после взрывов оккупанты подняли в небо авиацию из Приморско-Ахтарского и Ростовского направлений.
Чуть позже Андрющенко уточнил, что «хлопок» был в районе укреплений на российской военной базе за «Волонтеровкой» Кальмиусского района.
Известно только одно, что из района «хлопка» не одна «буханка» вывозила «груз 200».