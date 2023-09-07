В Норвегии мужчина нашел клад с золотом VI века 7.09.2023, 16:51

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Найти так много золота в одном месте — крайне необычно.

Житель Норвегии Эрленд Буре нашел клад с золотыми изделиями VI века. Это первая подобная находка c XIX столетия. Она была сделана на острове Реннесей, неподалеку от города Ставангер, расположенного на юге страны.

Мужчина с помощью металлоискателя обнаружил девять подвесок-монет, в центре которых выгравирован конь, а также десять золотых бусин и три кольца.

По оценке специалистов, состояние предметов «почти идеальное».

«Для Норвегии это находка века. Найти так много золота в одном месте — это крайне необычно», — сказал директор Музея археологии Ставангера Уле Мадсен.

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