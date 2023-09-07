закрыть
7 сентября 2023, четверг, 17:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Норвегии мужчина нашел клад с золотом VI века

  • 7.09.2023, 16:51
  • 1,322
В Норвегии мужчина нашел клад с золотом VI века

Найти так много золота в одном месте — крайне необычно.

Житель Норвегии Эрленд Буре нашел клад с золотыми изделиями VI века. Это первая подобная находка c XIX столетия. Она была сделана на острове Реннесей, неподалеку от города Ставангер, расположенного на юге страны. 

Мужчина с помощью металлоискателя обнаружил девять подвесок-монет, в центре которых выгравирован конь, а также десять золотых бусин и три кольца. 

По оценке специалистов, состояние предметов «почти идеальное».

«Для Норвегии это находка века. Найти так много золота в одном месте — это крайне необычно», — сказал директор Музея археологии Ставангера Уле Мадсен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Школа имени товарища Балабы
Школа имени товарища Балабы Ирина Халип
В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин