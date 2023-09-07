Разносит на молекулы: ВСУ начали сбрасывать на головы россиянам необычные мины 5 7.09.2023, 17:49

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Новое изобретение украинских военных появилось на свежих кадрах с передовой.

Подразделения украинской армии вышли на новый уровень бомбардировки российских позиций, сбрасывая на голову россиянам на фронте противотанковые мины ТМ-62 весом в 10 кг.

Новое изобретение ВСУ появилось на свежих кадрах с передовой. Украинские военные научились применять новый тип сбрасываемого боеприпаса, модифицировав противотанковую мину с помощью самодельного стабилизатора, сделанного из обычной пластиковой бутылки.

Видео эффективной работы на фронте также появилась в Интернете. Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

Пролетая над российскими окопами, ВСУ сбрасывают тяжелые мины на головы российским военным, после чего детонация разносит их позиции.

Военные эксперты отмечают, что взрыв противотанковой мины настолько мощный, что буквально расщепляет тело человека на молекулы. Масса тротила в мине обычно составляет до 8 кг. Диаметр мины ТМ-62 составляет 32 см.

На опубликованных в Интернете кадрах ночной бомбардировки россиян также можно заметить большую мощность подрыва.

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