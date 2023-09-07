Болгария усилит береговую охрану на Черном море ракетами 7.09.2023, 19:39

Из-за агрессии РФ.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что его страна уже начала передавать ракеты береговой охране для защиты своих черноморских городов.

Об этом он заявил во время ответов на вопросы пользователей в Facebook, передает издание Novinite.com в четверг, 7 сентября.

По словам Денкова, Болгария должна развивать собственные Военно-морские силы для защиты своей страны. Глава правительства Болгарии считает, что сейчас прямой угрозы портам нет, но добавляет, что «на силу отвечают силой».

«Именно поэтому мы начали закупать ракеты для береговой охраны, чтобы никто не посмел приблизиться к нашим черноморским городам», — сказал он.

Денков подчеркнул, что национальный интерес Болгарии заключается в том, чтобы линия фронта и страна-агрессор РФ находились «как можно дальше от границ страны». По этой причине, отмечает глава правительства, Болгария должна поддерживать Украину.

«Российские политики неоднократно говорили, что вслед за Украиной идут балтийские республики и Молдова. Пришло время болгарским гражданам открыть глаза на то, что есть агрессор, который хочет вернуть себе имперское влияние», — резюмировал премьер Болгарии.

18 августа министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что не исключает вероятности столкновения между НАТО и Россией на фоне агрессивных действий последней в Черном море.

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