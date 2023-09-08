Репрессалии Андрей Санников

8.09.2023, 9:50

Андрей Санников

Есть мощное средство против скандального указа Лукашенко о паспортах.

Много вопросов «что делать?».

Постараюсь пояснить.

Первое: указ Лукашенко – прямое следствие лохотрона «тихановских», которые пудрят белорусам мозги своим якобы паспортом.

Второе: указ Лукашенко незаконен как с точки зрения внутреннего права, так и международного. Это важно понимать и учитывать для того чтобы бороться с очередным беззаконием.

Третье: граждане Беларуси, легально находящиеся за границей, могут обращаться к властям страны пребывания для защиты своих прав.

Исходя из этого и следует действовать (конечно, если есть желание защитить себя и своих близких).

Во-первых, пора перестать быть наивными и надеяться на чудо, особенно если эти надежды связаны с «тихановскими». По-моему, ситуация с паспортами еще раз подчеркнула, как синхронно работают режим диктатора и самозванцы. Вернее, не то, чтобы синхронно. Они откровенно работают на диктатуру и ее укрепление. При их активном участии жизнь политзаключенных стала адом, Беларусь превратилась в концлагерь, белорусы за рубежом последовательно лишаются всех прав и становятся изгоями.

Не стоит также уповать на «законы» режима. Иными словами, бессмысленно искать справедливости по инстанциям, которым спустили приказ, что сегодня «не до законов».

Конечно же, не стоит рисковать и ездить в Беларусь за паспортом или бумажкой. Паспорт и бумажку можете и не получить (на 100 процентов уверен, что будет принята специальная программа издевательств и проволочек для приехавших за документами из-за границы), а сесть можете надолго.

Что же делать?

Я уже упомянул, что этот очередной диктаторский указ нарушает не только внутреннее, но и международное право. На внутреннее право зарвавшейся гопоте плевать, а вот с международным дело обстоит иначе.

Как бы ни хорохорились колхозные неучи, международное право им не обойти. Надо только научиться им пользоваться (опять же повторю: тем, кто желает и готов).

Есть такое хорошее слово в дипломатическом словаре, которое мне очень нравится: репрессалии. Это ПРАВОМЕРНЫЕ принудительные меры политического, имущественнного, экономического характера и т.п., которые применяются одним государством в ответ на НЕПРАВОМЕРНЫЕ действия другого государства.

Колхозный указ о паспортах затронет не только интересы белорусских граждан, но и интересы граждан других государств, самих иностранных государств, их бизнеса, родственных связей и прочее, прочее.

Лукашенковский режим присутствует за рубежом не только в виде «дипломатических» представительств, но и в форме различных бизнесов, недвижимости, членства в международных организациях.

Широчайшее поле для репрессалий!

Ответные меры на «паспортный указ» надо искать в государствах пребывания, лоббировать там соответствующие меры.

Например, стоит потребовать закрыть все белорусские посольства и выгнать всех их сотрудников, для которых возвращение на родину – страшный сон.

Закрыть, а лучше обратить в пользу соответствующего государства лукашенковские бизнесы за границей. Выгнать, наконец, лукашенковскую агентуру, о которой хорошо осведомлены спецслужбы стран, где сегодня пребывают белорусы.

Этот нелепый указ при желании можно сделать очень действенным инструментом против диктатуры.

Просто надо перестать уповать на самозванцев, самим приложить небольшие усилия – и все получится!

Андрей Санников, «Фейсбук»

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