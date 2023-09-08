ВСУ освободили новые территории в районе Донецкого аэропорта

ВСУ освободили новые территории в районе Донецкого аэропорта2
- 8.09.2023, 10:40
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Украинская армия мощно пошла вперед возле Опытного.
В Донецкой области вблизи населенного пункта Опытное, в районе Донецкого аэропорта, ВСУ заметно продвинулись вперед и вернули под контроль часть территории.
Об этом свидетельствуют карты аналитического центра Deep State.
Продвижение ВСУ и освобождение новых территорий в районе Донецкого аэропорта подтвердили журналист Андрей Цаплиенко и нардеп Украины Юрий Мысягин.
Прогрессу в украинском наступлении способствует эффективное применение западного вооружения, отмечает telegraf.com.ua.
Шестого сентября подразделения 59-й механизированной бригады ВСУ в результате слаженных штурмовых действий зачистили позиции оккупантов, заметно прошли вперед и закрепились на позициях. Таким образом, военные вернули под контроль Украины часть ее территории.