ВСУ прорвали фронт на северо-западе от Донецка 8.09.2023, 13:38

Украинская армия находится в считанных километрах от Донецкого аэропорта.

У ВСУ успехи на Донецком направлении: удалось прорвать фронт в районе Опытного, что на севере от Донецкого аэропорта (ДАП), передает dialog.ua.

Ранее сайт Charter97.org сообщал о том, что ВСУ в ходе боев 6-7 сентября удалось освободить новые территории в районе ДАП.

Днем 8 сентября стали известны новые подробности о продвижении украинской армии возле поселка Опытное под Донецком.

Продвижение украинских войск утром 8 сентября отразил независимый ресурс DeepState на своей карте. Информацию подтвердил в Telegram депутат Верховной Рады Юрий Мысягин.

Судя по карте, в ходе рывка Силам обороны удалось освободить почти 2 кв. км, подойдя вплотную к селу Опытное. Северная часть населенного пункта значится серой зоной, то есть там идут бои.

Мысягин уточнил, что успешную операцию на данном участке осуществила 59-я мотопехотная бригада ВСУ. До Донецкого аэропорта остались считанные километры.

«В результате слаженных действий зачищены позиции оккупантов, ВСУ прошли вперед, закрепились и вернули под контроль Украины часть территорий Украины», - сообщил нардеп.

Отметим, что активность ВСУ на данном участке фронта заставила паниковать Z-пропагандистов. Коллаборантка Татьяна Монтян недавно предупредила, что украинские войска вполне способны зайти в оккупированный с 2014 года Донецк, проломив оборону россиян.

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