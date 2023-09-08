Aвиация и ракетчики ВСУ нанесли серию ударов по россиянам 8.09.2023, 19:41

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В частности, поражена станция радиоэлектронной борьбы российской армии.

Авиация Сил обороны Украины за 8 сентября нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще один - по позициям зенитно-ракетных комплексов российских войск, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

- Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражены один склад боеприпасов, девять артиллерийских средств, шесть пунктов управления, одна станция радиоэлектронной борьбы противника, - говорится в сообщении.

Тем временем россияне нанесли 10 ракетных, 60 авиационных ударов, совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

- В течение суток произошло 24 боевых столкновения. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, - сообщили в Генштабе.

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