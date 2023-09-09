Флаг Украины вернулся в Донецк 1 9.09.2023, 9:26

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Оккупанты в бессилии стреляют в воздух.

У российских оккупантов в Донецке утро субботы, 9 сентября, выдалось не самым приятным. Неизвестные, используя воздушные шары, запустили флаг Украины над городом, сообщает dialog.ua.

Большой флаг Украины наблюдали сегодня утром жители центральной части города, в частности, Калининского района. Неизвестные решили напомнить и оккупантам, и местным жителям, что Донецк - это Украина.

Российские войска нервно отреагировали на инцидент. Судя по кадрам с места, они пытались сбить украинский флаг с помощью стрелкового оружия. Однако в этом не особо преуспели.

Отметим, что в последние недели украинские войска активизировались и на Донецком направлении. В частности, ВСУ удалось прорвать фронт и приблизиться к селу Опытное, что в нескольких километрах от Донецкого аэропорта. Военные на данный момент расширяют плацдарм на данном участке.

У коллаборантов и Z-блогеров по этому поводу паника, они уже начали говорить о высокой вероятности прорыва украинских сил в Донецк.

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