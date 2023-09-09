Украинские бойцы уничтожили редкий ТОС-1А «Солнцепек»
- 9.09.2023, 15:10
- 1,390
Момент удара попал на видео.
В Украине одним метким попаданием уничтожен очередной российский ТОС-1А «Солнцепек».
Видео эффектного уничтожения тяжелой огнеметной системы россиян опубликовал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко со словами:
«Припекли «Солнцепек». Аэроразведка 27-й бригады Нацгвардии в действии. Работаем системно по технике врага».
ТОС-1А «Солнцепек» - сколько РФ потеряла редких огнеметных систем
Как сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, согласно верифицированным (фото/видео) данным, это девятый потерянный россиянами ТОС-1А. По общим данным, их уничтожено уже более 13.
«Это уже 5-й уничтоженный уникальный для российских оккупационных войск ТОС-1А с начала наступления Сил обороны Украины. Все по плану!» - добавил эксперт.