Украинские бойцы уничтожили редкий ТОС-1А «Солнцепек» 9.09.2023, 15:10

1,390

Момент удара попал на видео.

В Украине одним метким попаданием уничтожен очередной российский ТОС-1А «Солнцепек».

Видео эффектного уничтожения тяжелой огнеметной системы россиян опубликовал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко со словами:

«Припекли «Солнцепек». Аэроразведка 27-й бригады Нацгвардии в действии. Работаем системно по технике врага».

ТОС-1А «Солнцепек» - сколько РФ потеряла редких огнеметных систем

Как сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, согласно верифицированным (фото/видео) данным, это девятый потерянный россиянами ТОС-1А. По общим данным, их уничтожено уже более 13.

«Это уже 5-й уничтоженный уникальный для российских оккупационных войск ТОС-1А с начала наступления Сил обороны Украины. Все по плану!» - добавил эксперт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».