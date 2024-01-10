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Взрывы в Харькове: Россия дважды ударила ракетами по детскому оздоровительному центру

  • 10.01.2024, 10:14
  • 2,508
Взрывы в Харькове: Россия дважды ударила ракетами по детскому оздоровительному центру

Есть разрушения.

Поздно вечером 9 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. В частности, РФ ударила по детскому оздоровительному центру на окраине города.

«Два прилета. Повреждено несколько построек, но, к счастью, без пострадавших. Потому что лагерь пуст. Отмечаю, что это абсолютно гражданский объект. Поэтому наш враг в очередной раз подтвердил, что он – в чистом виде террорист», - сообщил утром 10 января мэр Харькова Игорь Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил, что в результате российских ударов зафиксированы повреждения территории и помещений детского оздоровительного центра в Харькове.

По его словам, информация о пострадавших не поступала. К счастью, в помещениях не находились люди.

«Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий. Данные обновляются», - добавил Синегубов.

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