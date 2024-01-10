Слаженная работа БПЛА и минометов полка Калиновского попала на видео 1 10.01.2024, 17:56

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Белорусским добровольцам удалось ликвидировать российский бронетранспортер.

Бойцы батальона «Литвин» полка имени Кастуся Калиновского показали слаженную работу БПЛА и минометов.

Беспилотник зафиксировал передвижение и накопление российской пехоты в лесополосе. Получив с воздуха точные координаты российского бронетранспортера, белорусские воины уничтожили его одним метким минометным выстрелом.

После этого враг спешно ретировался, забирая тела погибших во время атаки солдат.

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