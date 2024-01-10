Дугин заявил о восстановлении монархии в России 3 10.01.2024, 19:08

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Александр Дугин

В РФ, вопреки ее Конституции, не существует ни парламента, ни демократии.

В России, вопреки ее Конституции, не существует ни парламента, ни демократии, а фактически установлена монархия во главе с действующим руководителем государства, считает Александр Дугин — идеолог «русского мира» и один из основоположников доктрины неоевразийства.

«Реальность держится на тех, кто в нее верит. Я думаю, Парламента у нас не существует, как не существует в России и либеральной демократии. А существует монархия и ее глава. И что он захочет, так оно и будет», — написал Дугин в своем канале в Telegram 10 января.

Он также отметил неважность тех или иных законов, а равно и тех людей, которые их выдвигают или поддерживают. По мнению философа, все это «пляски бояр до поры до времени», пока на шалости этой «себялюбивой и вороватой сволочи» не обратило внимание государево око.

В настоящий же момент, считает автор неоевразийской доктрины, Владимиру Путину стоит обогреть взглядом замерзающих жителей Московской области. «Обрати же свое око, Государь, на людей твоих, в ближнем Подмосковье замерзающих. Обратишь, и будет тепло. Не обратишь, украдут последнее и все замерзнут. Причем тут Дума, законы или Правительство?» — задается Дугин вопросом в своем посте.

К обмену мнениями с Дугиным подключился его коллега по почвеннической идеологии, философ и политолог Алексей Чадаев (прошедший путь от помощника лидера «Солидарности» Бориса Немцова до советника спикера Госдумы Вячеслава Володина). По словам Чадаева, парламент давно пора переименовать в «собор», состоящий из «совета» (собрание представителей) и «думы» (собрание законодателей). И дополнить его «вечем» — референдумным механизмом прямой демократии. Слово же «парламент» в значении «говорильня» отдать на откуп телецентру «Останкино», чтобы именно там было «место для регулярных публичных обсуждений на значимые темы, транслируемых на всю страну».

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