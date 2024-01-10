Компания Playtika закроет минский офис 10.01.2024, 19:19

Команду сократят.

Топ-менеджмент израильской геймдев-компании Playtika сообщил белорусской команде, что офис разработки в Минске будет закрыт в конце февраля. Часть сотрудников сократят, часть, вероятно, продолжит работать удаленно. Об этом devby.io рассказали сотрудники компании.

О закрытии офиса стало известно 10 января на митинге. По словам одного из источников, команде сообщили, что 29 февраля — последний день работы минского офиса.

— Официальная причина закрытия — legal issues (законодательные вопросы — прим.). Других подробностей не озвучили. Раньше директор минского офиса говорил, что пока нет проблем с деньгами, минский офис не закроют. Но, возможно, появились проблемы с перечислением денег в Беларусь.

В минском офисе сегодня работает около 300 человек. Часть сотрудников компания сократит. Но кто попадет под сокращение и что будет с остальной частью команды, точной информации пока нет.

По словам источников, ожидается, что компания сократит 50% всей минской команды, то есть около 150 человек.

«Специалистам, попавшим под сокращение, предложат 3 опции: работа на удаленке (через Грузию), релокация (источники называют Польшу — прим.) или открытие ИП. Уволенным компания предложит бонусы и поддержку в поиске нового места работы. Компенсация, как и год назад — зарплата до конца контракта плюс еще одна зарплата и бонусы за 2023 год. Но конец контракта в основном у всех в феврале».

По словам другого источника, «релокации может не быть, а будет 100% work from anywhere». Еще один сотрудник компании рассказал, что «информация о ситуации с сокращениями быстро меняется. Наверное, к концу недели будет понятно, кто останется».

Также появилась информация, что сотрудникам, попавшим под сокращение, закрыли все доступы.

Playtika основана в 2010 году в Израиле, штаб-квартира — в городе Герцлии. На данный момент у компании открыто более 10 подразделений в разных странах. Общее число сотрудников, как указано на сайте компании, 3,7 тысячи, в том числе в Беларуси — около 300.

В 2021 году компания вышла на IPO. В ноябре 2021 года инвесторы начали расследование против компании после неожиданного обвала акций. По итогам 2022 года Playtika вошла в топ-10 самых зарабатывающих мобильных паблишеров.

В марте 2023 года Playtika заявила, что не будет запускать новые игры до тех пор, пока это не станет рентабельно. Вместо этого компания сосредоточит дальнейшие инвестиции на «студиях с высоким потенциалом роста».

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