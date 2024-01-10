закрыть
10 января 2024, среда, 19:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Компания Playtika закроет минский офис

  • 10.01.2024, 19:19
Компания Playtika закроет минский офис

Команду сократят.

Топ-менеджмент израильской геймдев-компании Playtika сообщил белорусской команде, что офис разработки в Минске будет закрыт в конце февраля. Часть сотрудников сократят, часть, вероятно, продолжит работать удаленно. Об этом devby.io рассказали сотрудники компании.

О закрытии офиса стало известно 10 января на митинге. По словам одного из источников, команде сообщили, что 29 февраля — последний день работы минского офиса.

— Официальная причина закрытия — legal issues (законодательные вопросы — прим.). Других подробностей не озвучили. Раньше директор минского офиса говорил, что пока нет проблем с деньгами, минский офис не закроют. Но, возможно, появились проблемы с перечислением денег в Беларусь.

В минском офисе сегодня работает около 300 человек. Часть сотрудников компания сократит. Но кто попадет под сокращение и что будет с остальной частью команды, точной информации пока нет.

По словам источников, ожидается, что компания сократит 50% всей минской команды, то есть около 150 человек.

«Специалистам, попавшим под сокращение, предложат 3 опции: работа на удаленке (через Грузию), релокация (источники называют Польшу — прим.) или открытие ИП. Уволенным компания предложит бонусы и поддержку в поиске нового места работы. Компенсация, как и год назад — зарплата до конца контракта плюс еще одна зарплата и бонусы за 2023 год. Но конец контракта в основном у всех в феврале».

По словам другого источника, «релокации может не быть, а будет 100% work from anywhere». Еще один сотрудник компании рассказал, что «информация о ситуации с сокращениями быстро меняется. Наверное, к концу недели будет понятно, кто останется».

Также появилась информация, что сотрудникам, попавшим под сокращение, закрыли все доступы.

Playtika основана в 2010 году в Израиле, штаб-квартира — в городе Герцлии. На данный момент у компании открыто более 10 подразделений в разных странах. Общее число сотрудников, как указано на сайте компании, 3,7 тысячи, в том числе в Беларуси — около 300.

В 2021 году компания вышла на IPO. В ноябре 2021 года инвесторы начали расследование против компании после неожиданного обвала акций. По итогам 2022 года Playtika вошла в топ-10 самых зарабатывающих мобильных паблишеров.

В марте 2023 года Playtika заявила, что не будет запускать новые игры до тех пор, пока это не станет рентабельно. Вместо этого компания сосредоточит дальнейшие инвестиции на «студиях с высоким потенциалом роста».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»