Украинские военные уничтожили на юге российскую систему залпового огня «Торнадо» 10.01.2024, 20:16

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Силы обороны на юге Украины уничтожили российскую 152-мм самоходную гаубицу 2С19 «Мста-С» и реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г». Об этом 10 января в Telegram сообщило командование Сил специальных операций.

Замаскированную вражескую технику во время разведки на южном направлении обнаружил экипаж беспилотного авиационного комплекса 73-го морского центра ССО.

В командовании отметили, что САУ и РСЗО предназначены для уничтожения техники, в том числе тяжелой, живой силы, разрушения полевых фортификационных сооружений, препятствования маневрам противника в глубине его обороны и тому подобное.

«Операторы ССО определили координаты вражеских целей и навели по ним огонь HIMАRS ракетно-артиллерийского подразделения сил обороны. В результате огневого поражения «Мста-С» уничтожена, «Торнадо-Г» поврежден и не подлежит восстановлению», – говорится в сообщении.

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