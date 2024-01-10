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Залужный рассказал о ситуации на фронте после поездки под Купянск

  • 10.01.2024, 21:18
  • 4,806
Залужный рассказал о ситуации на фронте после поездки под Купянск
Валерий Залужный

Видео.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный после посещения позиций военнослужащих в районе города Купянск Харьковской области рассказал о ситуации на этом отрезке фронта.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал главкома ВСУ Валерия Залужного.

«В течение нескольких дней работали в полосе ответственности ОСУВ «Хортица». Линия фронта остается активной. Оккупанты пытаются наступать по всем направлениям», - рассказал генерал.

При этом главком отметил, что украинские защитники, несмотря на давление со стороны противника, отбивают атаки и наносят значительные потери врагу в живой силе и технике.

Также Залужный рассказал о проведении «продуктивной работы» с командирами бригад, выполняющих задачи на Купянском направлении.

«Определили последовательность наших шагов с учетом постоянного изменения оперативной обстановки, возможностей, а также приняли решение для обеспечения первоочередных потребностей подразделений», - говорится в сообщении.

Генерал подчеркнул, что бойцы ВСУ стойко держат оборону в сверхсложных условиях, и выразил благодарность каждой бригаде и всем, кто в бою за Украину.

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