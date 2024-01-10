Китай рекордно увеличил добычу нефти и газа 10.01.2024, 22:50

Производство газа в КНР в 2023 году составило 230 млрд кубометров.

В Китае в 2023 году добыча нефти и природного газа превысила 390 млн тонн нефтяного эквивалента, что является рекордным объемом. Об этом сообщает Госуправление по делам энергетики (NEA).

Отмечается, что производство нефти достигло 208 млн тонн, увеличившись за прошлый год более чем на 3 млн тонн. Это было обусловлено существенным ростом оффшорной добычи — до 62 млн тонн.

Добыча сланцевой нефти превысила 4 млн тонн и достигла исторического максимума.

Как сообщается, производство газа в КНР в 2023 году составило 230 млрд кубометров. Ежегодные темпы прироста производства составили 10 млрд кубометров по итогам седьмого месяца.

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