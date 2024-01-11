Партизаны проникли на важную авиабазу РФ в Крыму 11.01.2024, 12:07

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Что удалось обнаружить?

Украинское подполье провело разведку на аэродроме в Евпатории во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении «Атеш» в Telegram.

«Наш агент проник на аэродром оккупантов в Евпатории и успешно провел разведку», — говорится в сообщении.

На аэродроме партизаны обнаружили российский ЗРГК «Панцирь-С1», несколько самолетов Бе-12 и Ан-12.

Также на объекте враг проводит ремонтные работы некоторых бортов. Кроме этого, «Атеш» заметил отсутствие постоянной охраны всей территории.

Также подполье поделилось координатами объекта РФ в Евпатории — 45.217859, 33.391138.

В партизанском движении отметили, что не перестают следить за противником и находят новые военные объекты по всей территории полуострова.

«Мы не дадим р*шистам использовать аннексированные территории в своих преступных целях», — добавили в «Атеш».

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