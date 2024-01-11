закрыть
11 января 2024, четверг, 15:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Samsung представила «неубиваемый» смартфон

5
  • 11.01.2024, 13:51
  • 3,928
Samsung представила «неубиваемый» смартфон

Может работать без батареи.

Компания Samsung представила «неубиваемый» Galaxy XCover 7 для использования в самых суровых условиях. Новинка получила устаревший дизайн, но автономность и выживаемость устройства компенсируют этот момент.

Одной из его особенностей является съемная батарея, поэтому можно быстро заменить разряженный аккумулятор 4050 мАч на новый. Вдобавок есть режим работы со снятой батарее – при питании от сетевого адаптера, пишет портал Android Authority.

Аппарат получил 6,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 60 и стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Благодаря повышенной сенсорной чувствительности экран Samsung Galaxy XCover 7 реагирует на прикосновения даже в толстых перчатках.

Смартфон также отличается влагозащитой по стандарту IP68 и защитным корпусом, который отвечает военному стандарту MIL-STD-810G. Он способен выдержать падение на твердую поверхность с высоты до 1.5 метра и полное погружение в воду до 30 минут. 

Из прочих особенностей: процессор MediaTek Dimensity 6100+, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, селфи-камера на 5 Мп, основная на 50 Мп, модуль NFC для бесконтактной оплаты и свежая Android 14 с фирменной оболочкой One UI.

В Европе Samsung Galaxy XCover 7 должен появиться уже в этом месяце, но стоимость компания пока не объявила. Как ожидается, новинка будет стоить 379 евро.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Ответочка» прилетела
«Ответочка» прилетела «Можем объяснить»
Россия продолжает замерзать
Россия продолжает замерзать Александр Невзоров
Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»