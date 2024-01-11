Умер народный артист СССР Юрий Соломин

Умер народный артист СССР Юрий Соломин27
- 11.01.2024, 14:03
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Ему было 88 лет.
Народный артист СССР и художественный руководитель российского Малого театра Юрий Соломин умер на 89-м году жизни, сообщил ТАСС источник в окружении артиста.
«Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта», — сказал собеседник агентства.
Как сообщила пресс-служба Малого театра, Юрий Соломин был выписан из больницы 10 января, ранее он перенес инсульт в легкой форме.
Соломину было 88 лет. С 1961 года он преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина, являлся профессором кафедры актерского мастерства. С 1988 года занимал пост художественного руководителя Малого театра.
Артист сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. В том числе в картинах «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «Школьный вальс», «ТАСС уполномочен заявить…», «Обыкновенное чудо».