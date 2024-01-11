Бунт сербских наемников в России набирает обороты 10 11.01.2024, 14:17

8,652

Боевики обратились к Путину.

Сербские наемники, которые в составе российской оккупационной армии воюют против Украины, пожаловались главе РФ Владимиру Путину на скотское отношение со стороны российского командования. Боевики рассказали о плохом отношении офицеров 119-го парашютно-десантного полка ВС РФ и попросили перевести их в другое отделение.

Захватчики выдали, что их используют в качестве пушечного мяса и заставляют ходить на штурмы позиций украинских военных только с одним автоматом. Видеообращение военных преступников в российской соцсети «Вконтакте» опубликовал сербский наемник Деян Берич, который недавно стал доверенным лицом Владимира Путина.

Наемники попросили главу Кремля, чтобы их перевели к любое другое подразделение и добавили, что готовы пойти на самое сложное направление фронта, лишь бы не страдать от командования 119-го парашютно-десантного полка ВС РФ.

Также боевики пожаловались главе РФ, что кроме автоматов им не выдают никакого вооружения, при этом заставляют идти штурмовать украинские позиции.

Примечательно, что сербский наемник Деян Берич удалил видеообращение боевиков со своей социальной сети. Кроме того, он заявил, что военная прокуратура РФ якобы отреагировала на скотское отношение к наемникам и пытается решить ситуацию.

Однако еще несколько дней назад сам Берич записывал обращения, в которых жаловался, что командиры ничем не обеспечили сербских боевиков. При этом после того, как наемники отказались выполнять приказы россиян, их объявили дезертирами, заставили ночевать на морозе, а потом избили.

Ранее сербский наемник Деян Берич заявил, что в российской армии боевиков из Сербии не обеспечивают оружием и обмундированием, а за неподчинение командирам избивают и держат на морозе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».