Штурмовую группу россиян эффектно разбили в Синьковке 11.01.2024, 15:40

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Выжил только один оккупант.

Российские военные предприняли еще одну провальную попытку штурма украинских позиций Харьковской области, где россияне попытались зайти в Синьковку на Купянском направлении.

Без поддержки бронетехники россияне малой группой в пять человек пошли в атаку, однако были разгромлены, передает dialog.ua.

Один из российских оккупантов рассказал про результаты наступления в откровенном комментарии.

Почти все из группы погибли, выжить смог только один. При этом украинские военные из 30-й отдельной механизированной бригады сняли бой с дрона аэроразведки, опубликовав его в Сети.

На видео видно, как небольшая группа российских солдат пытается подойти к зданию, однако украинские защитники открывают по ним огонь из стрелкового оружия, с воздуха по ним бьют дроны.

Российские солдаты пытаются укрыться от огня, но погибают. «В общем, как обычно, соотношение 1 к 7 - перемалываем», - сокрушается оккупант.

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