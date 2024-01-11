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Штурмовую группу россиян эффектно разбили в Синьковке

  • 11.01.2024, 15:40
  • 3,302
Штурмовую группу россиян эффектно разбили в Синьковке

Выжил только один оккупант.

Российские военные предприняли еще одну провальную попытку штурма украинских позиций Харьковской области, где россияне попытались зайти в Синьковку на Купянском направлении.

Без поддержки бронетехники россияне малой группой в пять человек пошли в атаку, однако были разгромлены, передает dialog.ua.

Один из российских оккупантов рассказал про результаты наступления в откровенном комментарии.

Почти все из группы погибли, выжить смог только один. При этом украинские военные из 30-й отдельной механизированной бригады сняли бой с дрона аэроразведки, опубликовав его в Сети.

На видео видно, как небольшая группа российских солдат пытается подойти к зданию, однако украинские защитники открывают по ним огонь из стрелкового оружия, с воздуха по ним бьют дроны.

Российские солдаты пытаются укрыться от огня, но погибают. «В общем, как обычно, соотношение 1 к 7 - перемалываем», - сокрушается оккупант.

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