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В Турции арестовали 70 подозреваемых в связях с ИГИЛ

  • 11.01.2024, 16:42
В Турции арестовали 70 подозреваемых в связях с ИГИЛ

Во время рейдов были обнаружены крупные суммы денег.

Турецкая полиция задержала 70 подозреваемых в связях с боевиками группировки «Исламское государство» во время рейдов на этой неделе по всей стране.

Об этом заявил в четверг министр внутренних дел Турции Али Ерликая, сообщает AP.

Министр внутренних дел сообщил, что во время рейдов также были обнаружены крупные суммы денег, цифровые материалы и квитанции о банковских транзакциях через систему «Хавала».

«Хавала» – это неофициальная система денежных переводов, которая традиционно используется в некоторых частях мусульманского мира.

В конце декабря турецкие силовики задержали 32 подозреваемых боевиков ИГИЛ, которые, как сообщило государственное информационное агентство Anadolu, якобы планировали нападения на синагоги, церкви и посольство Ирака.

Неделей ранее полиция задержала 304 подозреваемых боевиков ИГИЛ во время одновременных рейдов по всей Турции, что выглядело как проверка безопасности в преддверии новогодних празднований.

Группировка «Исламское государство» совершила ряд смертоносных нападений в Турции за последнее десятилетие, включая стрельбу в стамбульском ночном клубе 1 января 2017 года, которая унесла жизни 39 человек во время празднования Нового года, и взрыв бомбы на марше мира в Анкаре в октябре 2015 года, в результате которого погибло около 105 человек.

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