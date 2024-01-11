Россияне попали в ловушку: в ВСУ показали очень удачную «охоту» 11.01.2024, 18:25

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Защитники Украины ударили по вражеской технике из Javelin.

На украинской земле потери врага на 11 января 2024 года возросли - в Вооруженных силах Украины показали удачную «охоту» на технику и живую силу российских оккупантов.

Противник попал в ловушку, говорится в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ. В украинской армии показали, как БМД-4 (боевая машина десанта, - Ред.) захватчиков была уничтожена из переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

«...Оккупанты попали в ловушку, и наши военные уничтожили БМД-4 из Javelin, а дальше ликвидировали весь личный состав врага», - поделились в Сухопутных войсках и показали яркое видео, на котором заснято уничтожение оккупантов. Судя по ролику, после удара из ПТРК Javelin на врагов была сброшена граната с беспилотника.

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